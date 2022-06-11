Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
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Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu

11.06.2022 16:50
Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu.

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılarda göçük ve hasar oluştu.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış beraberinde de sağanak ve fırtınayı getirdi. Şehrin bir çok noktasında çatılar uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen bir çatı ise yola düştü. Korku dolu onlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çankaya Karapınar Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak paramparça oldu. - ANKARA

Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu
Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu

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Kaynak: İHA

Fırtına, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika
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