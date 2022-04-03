Ankara'daki fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Ağaçlar ve tabelalar devrildi - Son Dakika

Otobüslerde Ümit Özdağ'ı küplere bindiren yazı: Böyle rezalet olur mu?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gün içerisinde başlayan şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ilçede yer alan bazı ağaçlar devrilirken, bazı tabelalar ise yerlerinden söküldü.

VALİLİKTEN UYARI GELMİŞTİ

Öte yandan Ankara Valiliği 1 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 2 Nisan Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli, 3 Nisan Pazar günü de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullanarak vatandaşları uyarmıştı.