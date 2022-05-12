Ankara'daki Gezi Davası, 2 Yıl Sonra Değişen Mütalaaya Karşı Yapılacak Savunmalar İçin Süre Verilerek Ertelendi - Son Dakika

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara'daki 26 sanıklı Gezi Davası'nda, daha önce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara su suçtan da ceza verilmesini talep etmesinin ardından ilk duruşma yapıldı. Mahkeme, sanık ve avukatlarına yeni mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek davayı 16 Haziran'a erteledi.

Ankara'daki 26 sanıklı Gezi Davası'nda, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildiren savcı, iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini istemişti. Savcı, mütalaa değişikliğine gerekçe olarak, 'sanıkların farklı tarihlerde eylemlerin gerçekleştiği Kızılay bölgesinde bulunmalarına ilişkin baz bilgilerini' göstermişti.

Savcılığın yeni mütalaasının ardından Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da izledi. Savcı, duruşmada, değiştirdiği mütalaasını tekrarladı.

"MESELE DEĞİŞMEDİ, SİYASİ İKTİDARIN GEZİ MESELESİNDEKİ BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

Sanık avukatı Murat Yılmaz, "Gezi'yi bilen kişiler bu mütalaayı okumazdı. Araba yakmak, molotofkokteyli Ankara'da yok. Bu dosyanın sanıklarının hepsi, Gezi'de orada olduklarını söylüyorlardı zaten, yeni bir şey yok. Bu mütalaa değişikliğine gerek yoktu. İstanbul'daki Gezi Davası'na bağlı olarak dosyada bir değişiklik olmuştur. Eğer siz burada 26 kişiye örgüt üyeliğinden ceza istiyorsanız bu başka bir niyet güdüyor. Mesele değişmedi, siyasi iktidarın Gezi meselesindeki bakış açısı değişti" dedi.

Avukat Doğan Erkan ise Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi adına konuştuğunu belirterek celse arasında değişen savcılık mütalaasına ilişkin şunları söyledi:

"Bu aşamaya kadar hiçbir tutarsızlık sergilenmedi. Delillerin hiçbirinde bir değişiklik yok. Bilirkişi raporunda da belirsiz tanımlamalar var. Geçen celseden bu celsede geçene kadar sosyal hayatta tek bir değişiklik var. İstanbul'da verilen Gezi Davası kararı."

Mahkeme, avukatların yeni mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talebini kabul ederek davayı 16 Haziran'a erteledi.

2 YIL SONRA EK MÜTALAA SUNARAK TÜM SUÇLARDAN CEZA İSTEMİŞTİ

Savcı, 26 Mart 2020 tarihinde verdiği esas hakkındaki mütalaasında, 25 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan beraat kararı verilmesini istemişti. Savcı, sanıkların 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütünün propagandasını yapma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması yönünde görüş bildirmişti. Savcı, bir sanık hakkında ise tüm suçlardan ceza verilmesini talep etmişti.

Duruşma savcısı, yaklaşık iki yıl sonra, 22 Nisan 2022 tarihinde sunduğu ek mütalaada, beraat talebini geri çekerek sanıklara tüm suçlardan ceza verilmesini talep etmişti. Savcı, Ankara'daki Gezi protestolarını 9 terör örgütünün yönlendirmeye ve bir kalkışma haline getirmeye çalıştığı iddiasında bulunmuştu.