Ankara'daki Gezi Davasında Savcı 2 Yıl Sonra Mütalaasını Değiştirdi, Örgüt Üyeliği Suçundan da Ceza İstedi - Son Dakika
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Ankara'daki Gezi Davasında Savcı 2 Yıl Sonra Mütalaasını Değiştirdi, Örgüt Üyeliği Suçundan da Ceza İstedi

03.05.2022 15:55
Ankara'daki Gezi Davasında Savcı 2 Yıl Sonra Mütalaasını Değiştirdi, Örgüt Üyeliği Suçundan da Ceza İstedi

Ankara Gezi Davası’nda; ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildiren savcı, 2 yıl sonra mütalaasını değiştirerek bu suçtan da ceza verilmesini istedi. Savcı, mütalaasındaki değişikliğe gerekçe olarak ‘sanıkların pek çok farklı tarihlerde eylemlerin gerçekleştiği Kızılay bölgesinde bulunmalarına ilişkin baz bilgilerinin olmasını’ gösterdi.

TAMER ARDA ERŞİN- GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara Gezi Davası'nda; 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildiren savcı, 2 yıl sonra mütalaasını değiştirerek bu suçtan da ceza verilmesini istedi. Savcı, mütalaasındaki değişikliğe gerekçe olarak 'sanıkların pek çok farklı tarihlerde eylemlerin gerçekleştiği Kızılay bölgesinde bulunmalarına ilişkin baz bilgilerinin olmasını' gösterdi.

Ankara'daki Gezi eylemlerine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2016 yılından bu yana 26 sanık hakkında süren davada, savcı mütalaasını değiştirdi.

Savcı, 26 Mart 2020 tarihinde verdiği esas hakkındaki mütalaasında 25 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verilmesi; "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütünün propagandasını yapma", "görevi yaptırmamak için direnme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş bildirmişti. Savcı, bir sanık hakkında ise tüm suçlardan ceza verilmesini talep etmişti.

2 YIL SONRA EK MÜTALAA SUNDU, CEZA İSTEDİ

Mahkeme savcısı; yaklaşık iki yıl sonra 22 Nisan 2022 tarihinde sunduğu ek mütalaada beraat görüşünü değiştirerek tüm suçlardan ceza verilmesini talep etti. Dosyaya kazandırılan bilgi ve belgeler, beyanlar, duruşma tutanakları ve sanıklar hakkında ayrı ayrı tanzim edilen bilirkişi raporu olduğu belirtilen yeni mütalaada, şöyle dendi:

"… sanıkların yargılandıkları diğer sanıklar ile suça konu tarihlerdeki birlikteliklerini teyit eder mahiyetteki iletişim/baz kayıtları, pek çok farklı tarihlerde eylemlerin gerçekleştiği Kızılay bölgesinde bulunmaları ve bu hususları tasdik eder mahiyetteki baz bilgileri dikkate alınmak suretiyle, sanıklara isnat edilen suçlar ve sanıkların terör örgütleriyle irtibatları ayrı ayrı değerlendirildi."

Savcı, Ankara'daki Gezi protestolarını '9 terör örgütünün yönlendirmeye ve bir kalkışma haline getirmeye' çalıştığı iddiasında bulundu.

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Kızılay, Ankara, Terör, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara'daki Gezi Davasında Savcı 2 Yıl Sonra Mütalaasını Değiştirdi, Örgüt Üyeliği Suçundan da Ceza İstedi - Son Dakika


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