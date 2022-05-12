Ankara'daki Gezi eylemleri davasında ek mütalaa - Son Dakika
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Ankara'daki Gezi eylemleri davasında ek mütalaa

12.05.2022 16:51
Ankara'daki Gezi eylemleri davasında ek mütalaa

ANKARA'daki Gezi eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında açılan davada savcı, ek mütalaasını okudu.

ANKARA'daki Gezi eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında açılan davada savcı, ek mütalaasını okudu. Mütalaada, 26 sanığın da farklı suçlardan cezalandırılması istendi.

Ankara'daki Gezi eylemleri nedeniyle 26 sanık hakkında, 2016 yılında dava açıldı. Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, 2020 yılında esasa ilişkin mütalaasını sunarak, sadece 1 sanığa 'örgüt üyeliği' suçundan ceza talep ederken, 25 sanık hakkında ise aynı suçtan beraat talep etti. 2 yıl önceki mütalaada sanıkların 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütünün propagandasını yapma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'mala zarar verme' suçlarından ceza istendi. Devam eden yargılamada mahkeme heyeti, sanıkların HTS kayıtlarını aldırarak, bilirkişi incelemesi yaptırdı.

EK MÜTALAA OKUNDUAnkara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda kişi ve milletvekili de izledi. Mahkeme başkanı, 22 Nisan'da savcının ek mütalaasını dosyaya sunduğunu ve avukatlara gönderildiğini belirterek, mütalaayı okuması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Akın Can, Ali Yılmaz, Batuhan Uluergüven, Bayram Dalyan, Birkan Sabaz, Can Deliduman, Can Eroğlu, Cevahir Özkan, Erdal Kozan, Eren Tayşan, Gizem Bayram Bozkurt, Gülşah Öztürk Koçak, Hakan Keskin, Hazal Kesimer, Hikmet Tanıl, Hüseyin Arlıer, İbrahim Akyol, Mahir Çağlar, Mazlum Demir, Mert Atmaca, Osman Nuri Orhan, Sonel Temel, Şahin İmğa, Tamer Morkoç, Yoldaş Aydın ve Yusuf Can Yıldırım hakkındaki ek mütalaasını okudu. Savcı, sanıkların tamamı için 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapma', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından ceza talep etti. Sanıklar Eren Tayşan, Mazlum Demir ve Yoldaş Aydın için 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ile 'mala zarar verme' suçlarından, diğer sanıklar hakkında ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ayrıca ceza istendi. Ek mütalaada ayrıca Gezi Parkı eylemi sürecini fırsat bilen 9 yasa dışı örgütün ve bu örgütlerin açık alan yapılanmalarının, eylemlere etkin katılımda bulunup, yaptıkları yönlendirmelerle kalkışma haline getirmeye çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Sanıkların ayrı ayrı 9 yasa dışı örgütün üyesi olduğu da aktarıldı.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları izin avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.


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Muhalefet, Ankara, Terör, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'daki Gezi eylemleri davasında ek mütalaa - Son Dakika


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