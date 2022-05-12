Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya devam edildi

12.05.2022 16:39
Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya devam edildi

Ankara'da, 2013'te Gezi Parkı bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da, 2013'te Gezi Parkı bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan bazılarıyla taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının dosyaya giren bilirkişi raporları hakkında bilgi vermesinin ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, 22 Nisan'da avukatlara gönderdiği ek mütalaasını okudu.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Akın Can, Ali Yılmaz, Batuhan Uluergüven, Bayram Dalyan, Birkan Sabaz, Can Deliduman, Can Eroğlu, Cevahir Özkan, Erdal Kozan, Eren Tayşan, Gizem Bayram Bozkurt, Gülşah Öztürk Koçak, Hakan Keskin, Hazal Kesimer, Hikmet Tanıl, Hüseyin Arlıer, İbrahim Akyol, Mahir Çağlar, Mazlum Demir, Mert Atmaca, Osman Nuri Orhan, Sonel Temel, Şahin İmğa, Tamer Morkoç, Yoldaş Aydın ve Yusuf Can Yıldırım için "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası" ile "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından ceza talep etti.

Savcı, sanıklar Eren Tayşan, Mazlum Demir ve Yoldaş Aydın hariç diğer sanıklar hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", bu 3 sanık için de "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" ile "mala zarar verme" suçlarından ayrıca ceza istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, savcının esas hakkındaki görüşünün İstanbul'daki Gezi davasındaki karara paralel hazırlandığını, hukuki değil, siyasi temellere dayandığını öne sürerek, savunma için süre istedi.

Avukatların talebini değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

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Mazlum Demir, Gezi Parkı, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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