Ankara'daki hayvan ölümleri için suç duyurusu - Son Dakika
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Ankara'daki hayvan ölümleri için suç duyurusu

6 saat önce

Ankara'daki hayvan ölümleri için suç duyurusuANKARA'nın Sincan ilçesinde 6 köpek ve 14 güvercinin zehirli tavuk eti verilerek öldürülmesini protesto eden hayvanseverler, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'daki hayvan ölümleri için suç duyurusu

ANKARA'nın Sincan ilçesinde 6 köpek ve 14 güvercinin zehirli tavuk eti verilerek öldürülmesini protesto eden hayvanseverler, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sincan'a bağlı Menderes Mahallesi'nde, Salı günü zehirli tavuk eti verildiği öne sürülen 6 köpek ve 14 güvercin öldü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara temsilciliği üyeleri, olayın ardından Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelip, suç duyurusunda bulundu. Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yapan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, hayvanların güvenini ve sevgisini kullanarak onları zehirlemenin ve can çekişerek ölmelerine sebep olmanın ne insanlık onuruyla ne de adaletle bağdaşmadığını söyledi.

Hayvana yönelik şiddetin kabahatler kanunu kapsamında olduğunu ve bu kişilere sadece para cezası verildiğini belirten Sayılgan, "Sadece hayvan hakları savunucuları değil, toplumun geniş bir kesimi bu katillerle bir arada yaşamak istememekte ve cezasız kalan bu katliamlar kamuoyu vicdanını rahatsız etmektedir. Faillerin hak ettiği cezayı almasını ve hayvana şiddetinin ceza kanunu kapsamına alınarak caydırıcı yasal düzenlemelerin ivedilikle TBMM'den geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ankara'daki hayvan ölümleri için suç duyurusu

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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