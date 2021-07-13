Ankara'daki hububat tarlalarında biçerdöver ve anız yangını kontrolü - Son Dakika

Ankara'daki hububat tarlalarında biçerdöver ve anız yangını kontrolü

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarlada ekin biçen çiftçiler, biçerdöver kullanımı ve anız yangını konusunda bilgilendirildi.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarlada ekin biçen çiftçiler, biçerdöver kullanımı ve anız yangını konusunda bilgilendirildi. Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, AA muhabirine, hububat hasadının başlamasının ardından tarlalarda çalışan biçerdöverlerin tane döküp dökmediğini kontrol ederek çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Biçerdöverlerde dane kaybına müsaade etmediklerini anlatan Korkmaz, çiftçinin bu yolla zarar görmesinin önüne geçmek için çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Korkmaz, ilçe genelinde yaklaşık 270 bin dekar alanda hububat etkimi yapıldığını belirterek, "Anız yakma işi toprakta verimi düşürüyor. Toprakta bulunun mikroorganizmaların yaşaması gerekiyor. Ayrıca toprakta bulunan birçok mineral anız yakınca yanıyor, canlılar yanıyor. Bunun için anızların yakılmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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