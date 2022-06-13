Ankara'daki İlk ve Orta Dereceli Okullar Yarın Tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu etkili olması beklenen yoğun yağış nedeniyle Başkent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Vasip Şahin, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Başkent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil olduğunu duyurdu. Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden, öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

ABB: YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA BAĞLI OLARAK SEL BEKLENMEKTEDİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. ABB'nin sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."