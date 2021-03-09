Başkentteki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'daki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan ilçesindeki iki ayrı adreste sahte içki operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1300 litre etil alkol, 292 sahte içki şişesi, 100 boş içki şişesi, 640 içki şişesi kapağı, 2 soğutucu materyal, alkol ayrıştırıcı cihaz ve içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.