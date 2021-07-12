Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltına alındı Başkent'te sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltına alındı ANKARA - Başkent'te sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 123 bin 200 adet makaron, 180 bin adet sahte zayıflama hapı, bin 5 kilogram kıyılmış tütün, 125 adet elektronik eşya, 97 adet tarihi eser/sikke, 89 adet muhtelif eşya, 75 litre sahte alkollü içki, 55 adet puro ve 33 adet cep telefonu ele geçirildi.

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