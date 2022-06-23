Operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 100 sahte bandrol, 5 bin 281 sahte ilaç 2 bin 260 puro 1980 paket kaçak sigara, 362 kilogram kaçak tütün, 1410 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 74 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon 276 bin 900 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 36 kişi yakalandı - Son Dakika

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