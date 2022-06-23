Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 36 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 36 kişi yakalandı

23.06.2022 01:29
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 36 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 36 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 36 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 13-19 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 100 sahte bandrol, 5 bin 281 sahte ilaç 2 bin 260 puro 1980 paket kaçak sigara, 362 kilogram kaçak tütün, 1410 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 74 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon 276 bin 900 makaron ele geçirildi.

Ayrıca 3 kaçak otomobile el konuldu.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 36 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 36 kişi yakalandı - Son Dakika
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