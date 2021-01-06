Ankara'daki kadın cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Ankara'daki kadın cinayetin zanlısı yakalandı
06.01.2021 15:49
- Ankara'daki kadın cinayetin zanlısı yakalandı Ankara'nın Mamak ilçesinde silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı.
- Ankara'daki kadın cinayetin zanlısı yakalandı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Gökhan A. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Zanlı polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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