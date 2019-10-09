Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
1 saat önce
Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16 Kaynak: DHA
Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Emekli olunca cam sanatı hobisi işi oldu! Amerikan gazetesinden Türkiye'yi eleştirenlere tepki: Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: İntikaller, hazırlıklar sürmekte Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti