Son Dakika Haberleri: Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Son Dakika Güncel Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

1 saat önce

Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli olunca cam sanatı hobisi işi oldu!
Amerikan gazetesinden Türkiye'yi eleştirenlere tepki: Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: İntikaller, hazırlıklar sürmekte Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'daki kazada 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]