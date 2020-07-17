Ankara'daki kazada ölen çift ve torunları Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'daki kazada ölen çift ve torunları Sivas'ta toprağa verildi

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Belgüzar(67) ve Cengiz Dinçyılmaz (76) ile torunları Nisa Nur Erdem (22) memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Belgüzar(67) ve Cengiz Dinçyılmaz (76) ile torunları Nisa Nur Erdem (22) memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

Kaza, dün Ankara- Ayaş karayolunda meydana geldi. Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Belgüzar Dinçyılmaz, babası Cengiz Dinçyılmaz ve Nisa Nur Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslime edilen Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur Erdem'in cenazeleri Sivas'a getirildi.

Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur Erdem için Yukarı Tekke Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Cenaze namazında Nisa Nur Erdem'in tabutuna konulan duvak duygulandırdı. Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Dinçyılmaz çifti ve torunları Nisa Nur Erdem toprağa verildi.


- Sivas
Nisa Nur, Ankara, Sivas, Ayaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'daki kazada ölen çift ve torunları Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika
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