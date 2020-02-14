Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı - Son Dakika
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Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

6 saat önce

Çankaya ilçesinde metruk arazide bulunan kesik baş ve kadın bedeninin cinayete kurban giden Melahat Ayhan'a ait olduğu belirlenirken, Ayhan'ın katil zanlısının ise kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı, System.String[]

Çankaya ilçesinde metruk arazide bulunan kesik baş ve kadın bedeninin cinayete kurban giden Melahat Ayhan'a ait olduğu belirlenirken, Ayhan'ın katil zanlısının ise kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9 Şubat'ta Çankaya'nın İmrahor deresi mevkisinde halı yıkama dükkanı olan bir vatandaş, arazideki köpeklerin kavga ettiğini gördü. Olay yerine giden vatandaş köpeklerin yanında derisi yüzülmüş halde bir insan başı olduğunu gördü.

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin vücut kısmını, olay yerine 600 metre uzaklıkta buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinde buldukları bıçak ve cesedin porselen dişlerinden yaptıkları çalışma ile kayıp olduğu ihbarı ile ailesince aranan Melahat Ayhan'ın (58) kimliğine ulaştı. Oğlu tarafından teşhis edilen ve sağ kolu olmayan cesedin Ayhan'a ait olduğu belirleyen ekipler, Ayhan ile akraba olan ve yıllar önce evlenmek istemesine rağmen evlenemeyen Mehmet Köse'nin (58) izine ulaştı.

Mamak'ta bir gecekonduda saklandığı belirlenen Köse'yi gözaltına almak için 10 Şubat'ta adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının cansız bedeni ile karşılaştı. Köse'nin, saklandığı metruk evde kendini astığı belirlendi.

Köse ile Ayhan'ın başka kişilerle evlendikleri halde görüşmeyi sürdürdükleri, ikili arasında çıkan tartışmanın sonucunda olayın kavgaya dönüştüğü ve Köse'nin Ayhan'ı öldürerek, intihar ettiği öğrenildi.

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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