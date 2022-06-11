Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleriyle ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, üniversiteler ve odalar olmak üzere 90 sektör temsilcisinin katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kendine özgü kültür, sanat ve özel tatlarının tanıtıldığı Ankara Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe yoğun katılım sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'daki 'Konya Günleri' sürüyor - Son Dakika

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