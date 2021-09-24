Ankara'daki 'laf atma' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'laf atma' nedeniyle 22 yaşındaki gencin kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri dava dosyasına eklendi.

Başkentte 2020 yılının Ağustos ayında yaşanan olayda genç bir kıza laf attığı iddiasıyla darp edilen Hasan Bağcı (22), ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bağcı, hastanede hayatını kaybetmişti. Bağcı'yı darp ederek öldüren şüphelilerden Berat Yılmaz G., Burak K., Bünyamin Y., Cüneyt Y., Emre H., Okan Ö., Olgu S., Ufuk Berke Ç., Umut A. ve Ümit Ö. hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanmıştı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, ölüm sebebinin belirlenmesi için gelen raporda Bağcı'nın darba bağlı beyin kanaması ve akciğer ezilmesi sonucu yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Duruşmada dinlenen tanık Mustafa Ç., sanıklardan Emre H.'nin maktulün göğüs kafesine tekme attığını söyleyerek, "Cüneyt, Hasan'ın kafasına iki tane tekme attı, sonra ben onu taşırken bir de sırtına tekme attı. Arabadan inen Emre H. da Hasan'ın göğsüne tekme attı ve diğerleri de yumruklamaya başladı. Yere düştüğü için tekrar kaldırmaya çalıştım ama Cüneyt gelip tekrar kafasına tekme attı. Sonra da polis ve ambulans geldi" dedi.

Kavganın görüntüleri de dava dosyasına eklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bağcı'nın arkadaşı tarafından yerden kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırılması ve tekrar yere yığılma anı yer alıyor. Genç darp edildiği alanın ilerisinde bulunan bir minibüsün yanına yatırılıyor ve 112 ekiplerinin gelmesi bekleniyor. - ANKARA