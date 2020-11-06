Ankara'daki marketini kapatıp memleketinde kaz yetiştirmeye başladı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine metropolden dönen 40 yaşındaki Ahmet Aydoğan, 10 kanatlı hayvanla başladığı kaz yetiştiriciliğinde sezonda 4 bin kaz satışına ulaşmayı başardı.

Ankara'daki marketini sattıktan sonra ilçesine dönüş yapan Aydoğan, evlerinin önündeki 10 kazla kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Kısa sürede kazların sayısını artıran Aydoğan, pek çok kente de Tokat'tan hayvan göndermeye başladı.

İşlerini büyütmeyi hedefleyen Aydoğan, yakın çevreye pişmiş kaz servisi de yapması kazancını arttırdı.

Ahmet Aydoğan, AA muhabirine, Ankara'da market işlettiğini, 4 yıl önce marketini satarak memleketine dönmeye karar verdiğini söyledi.

Memleketine döndüğünde aklında çeşitli fikirlerin olduğunu ancak kaz yetiştiriciliğini düşünmediği belirten Aydoğan, "Evimizin önünde 10 kaz vardı, ondan esinlenerek bu işe başladım. Kaz yetiştiriciliğinde 3. yılımız. Şu anda yaklaşık 2 bin civarında kazımız var. Sezonda ilçelerimizden de topladığımız 4 bin kazı Edirne'den Kars'a kadar gönderiyoruz. Sezonda 4 bin civarında kaz satıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaz talebine yetişmeye çalışıyoruz"

Kaz etine talebin son yıllarda arttığına dikkati çeken Aydoğan, "Kaz talebine yetişmeye çalışıyoruz. Geçen yıl kaz etinin kilogramını 50 liradan satıyorduk. Bu sene 55 liradan satmaya başladık. Tokat çevresine kaz etini pişirerek de servis ediyoruz. Her sene sattığımız kazların yarısını kendimizin damızlıklarından karşılıyoruz, diğerlerini kaz çiftliklerinden alıyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da büyükşehirden ilçelerine dönerek girişimde bulunan Aydoğan'ı kutladığını söyledi.

Yılmaz, ilçelerine gelerek yatırım yapmak isteyenleri desteklediklerini sözlerine ekledi.