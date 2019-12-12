Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı - Son Dakika

Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı

6 saat önce

Başkentte, mezat salonlarındaki ihalelere tehditle başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde eden organize suç örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen firari V.A. yakalandı.

Ankara'daki mezat çetesinin elebaşı yakalandı, System.String[]

Başkentte, mezat salonlarındaki ihalelere tehditle başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde eden organize suç örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen firari V.A. yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütüne 18 Ekim'de, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 88 şüpheliden 79'u gözaltına alındı, bunlardan 23'ü ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, örgütün elebaşı olduğu tespit edilen firari V.A. ise dün polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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