Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı

21.03.2022 11:10

Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı Ankara'da 8 kişinin yaralandığı minibüs kazasına şahit olan vatandaş yaşanılanları anlattı.

Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı

ANKARA - Ankara'da 8 kişinin yaralandığı minibüs kazasına şahit olan vatandaş yaşanılanları anlattı.

Çankaya'da meydana gelen kazada, 06 J 1088 plakalı minibüsün sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 C 6171 plakalı servis aracına çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 7 yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Servis aracı ikinci sıraya park edilmişti"

Kazaya tanık olan çevre sakinlerinden Mehmet Göğebakan, kaza yerine çok sayıda ambulans geldiğini belirterek, "Sabah erken saatlerde park halindeki bir servise arkadan dolmuş vurdu. Ardından ambulanslar geldi. Yaralılar vardı. Yaşlı bir teyzenin başını sarmışlardı. Ambulansa aldılar. Polis ekipleri geldi. Tutanak tuttu. Arada ufak tartışmalar yaşandı. Büyük bir gürültü duyduk biz de sese çıktık. Servis aracı ikinci sıraya park edilmişti. Yanlış park etmişler. 5 - 6 tane ambulans gelmişti. Yaraları hastaneye götürdüler. Polis ekipleri de işlemler yaptı" dedi.

Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı
Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı
Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı
Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı

YORUMLAR
500
Bu araçtan sağ çıktı, o anları böyle anlattı Bu araçtan sağ çıktı, o anları böyle anlattı Ukrayna'nın Mariupol kentinden' tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci yaşadıklarını AA'ya anlattı Ukrayna'nın Mariupol kentinden' tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci yaşadıklarını AA'ya anlattı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Minibüs kazasına şahit olan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement