Ankara'daki Onur Yürüyüşü'ne Polisten Sert Müdahale - Son Dakika
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Ankara'daki Onur Yürüyüşü'ne Polisten Sert Müdahale

05.07.2022 18:43

Ankara’daki Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. LGBTİQ artı bireyler polis tarafından biber gazı sıkılarak, darp edilerek gözaltına alındı.

Ankara'daki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. LGBTİQ artı bireyler polis tarafından biber gazı sıkılarak, darp edilerek gözaltına alındı.

Ankara'da bu akşam Kuğulu Park'tan başlaması planlanan Onur Yürüyüşü'ne polis izin vermedi. Etrafına polis ekiplerinin yerleştirildiği parka girişlere izin verilmedi. Parkın hemen yanındaki Tunalı Hilmi Caddesi'nde yer yer LGBTİQ artı bireyler gözaltına alındı. Polisin en sert müdahalesi Kennedy Caddesi'nde oldu. Burada bir grup LGBTİQ artı birey slogan atarken polis müdahale etti. Bazı eylemciler polisin sert müdahalesi sırasında, yavaş akan trafikte ezilmekten son anda kurtuldu. Polis yer yer LGBTİQ artı bireylere biber gazı, tekme ve tokatlarla müdahale etti.

Çok sayıda LGBTİQ artı birey gözaltına alındı. Müdahale sırasında bir stajyer muhabir de biber gazının etkisiyle fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'daki Onur Yürüyüşü'ne Polisten Sert Müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki Onur Yürüyüşü'ne Polisten Sert Müdahale - Son Dakika
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