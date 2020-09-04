Ankara'daki orman yangını, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı (2)-... - Son Dakika

Ankara'daki orman yangını, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı (2)-...
Ankara'daki orman yangını, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı (2)- Yeniden ANKARA'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda çıkan ve yaklaşık 5 saattir devam eden orman yangını, kontrol altına alındı.
Ankara'daki orman yangını, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı (2)- Yeniden
ANKARA'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda çıkan ve yaklaşık 5 saattir devam eden orman yangını, kontrol altına alındı. Yangında, soğutma çalışmaları başladı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yıldırımevciler Mahallesi mevkiindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda çıktı. Alevleri gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine gelen itfaiye ekipleri, arazözlerle yangına karadan müdahale etti. Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanda yayılması üzerine, havadan da 2 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
Öte yandan yangının çıktığı sıralarda Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapıldı." denildi.
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