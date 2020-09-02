Son dakika haberleri | Ankara'daki orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor (2)
Son dakika gündem haberi... YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nallıhan'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nallıhan'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle yangın söndürme çalışmalarına devam etmektedir" dedi.
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