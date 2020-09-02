YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nallıhan'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle yangın söndürme çalışmalarına devam etmektedir" dedi.