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Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı

23.12.2021 13:57
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı

Ankara'da EGO otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 yıllık ilkokul öğretmeni Hatice Akçabayır, Çimşit Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

Ankara'da EGO otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 yıllık ilkokul öğretmeni Hatice Akçabayır, Çimşit Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

Sincan- Ayaş yolu Yenikent girişinde dün yaşanan kazada, Yenikent istikametine seyreden Çiçek Y. yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Demir Yolları girişindeki demir korkuluklara çarpmıştı. Kazada yaralanan 24 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilmişti. Kazada ağır şekilde yaralanan 30 yaşındaki Hatice Akçabayır ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yenikent İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Akçabayır için Sincan Cimşit Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Akçabayır'ın annesi Senem ve babası Mehmet'in yanı sıra diğer üç kardeşi ve çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazının öncesinde Hatice Akçabayır için akrabaları tabutun başında Yasin okudu. Baba Mehmet Akçabayır ise cenaze namazından önce fenalaşarak ayakta durmakta zorlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Akçabayır'ın naaşı Cimşit Mezarlığı'na defnedilmek üzere akrabalarının ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğa uğurlandı. - ANKARA

Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı

Yenikent, Sincan, Cenaze, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
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