Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi
1 saat önce
Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildiYOZGAT - Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi
YOZGAT - Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'a getirilen Gürcü Baştürk için ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Baştürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazın ardından Baştürk, gözyaşları arasında Taşaocağı mezarlığına defnedildi.
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti Ankara'daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı Son dakika: Ankara'da 4 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı