Son Dakika Haberleri: Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi
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Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

1 saat önce

Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildiYOZGAT - Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

YOZGAT - Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat'ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'a getirilen Gürcü Baştürk için ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Baştürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazın ardından Baştürk, gözyaşları arasında Taşaocağı mezarlığına defnedildi.

Ankara'daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

Baştürk, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
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