Son Dakika Haberleri: Ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi (2)
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Ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi (2)

1 saat önce

GÜRCÜ BAŞTÜRK YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Gürcü Baştürk'ün (80) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Yozgat'a getirildi.

Ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi (2), System.String[]

GÜRCÜ BAŞTÜRK YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Gürcü Baştürk'ün (80) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Yozgat'a getirildi. 5 çocuk annesi Gürcü Baştürk için ikindi namazı sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Baştürk'ün yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürcü Baştürk, Taşaocağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Baştürk, Yozgat, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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