Ankara'daki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Ankara'daki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

10.06.2023 20:40

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi şehit oldu. Şehit olanların kimlikleri belirlendi ve aileleri DNA örneği vermek için hastaneye gitti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve CHP heyeti de olay yerinde incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise taziye mesajı yayımladı.

Ankara Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, acı olayda 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

Ankara'daki Patlamada Şehit Olan İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada şehit olanların aileleri, yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdi. Ardından işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir'in şehit olduğu belirtildi. Şehit işçilerin evlerinin önlerine ise taziye çadırları kuruldu ve evlerin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Ankara'daki Patlamada Şehit Olan İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu

GÜLER ANKARA'YA DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlama sonrası Hatay'daki programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikaya giden Bakan Güler, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Güler, aldığı brifingin ardından patlamaya ilişkin açıklama yaparak, kendisinin Hatay'da hudut denetlemesi sırasında patlama bilgisini aldığını ve denetleme faaliyetlerini yarıda keserek derhal Ankara'ya döndüğünü belirtti.

Ankara'daki Patlamada Şehit Olan İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu
Ankara'daki Patlamada Şehit Olan İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu
Ankara'daki Patlamada Şehit Olan İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu
Ankara'daki Patlamada Şehit Olan İşçilerin Kimlikleri Belli Oldu
Kaynak: DHA
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Elmadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


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