Ankara'daki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu

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Ankara Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, acı olayda 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada şehit olanların aileleri, yaşamını yitirenlerin vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle Elmadağ Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdi. Ardından işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada; işçilerden Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir'in şehit olduğu belirtildi. Şehit işçilerin evlerinin önlerine ise taziye çadırları kuruldu ve evlerin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

GÜLER ANKARA'YA DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlama sonrası Hatay'daki programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Patlamanın meydana geldiği Elmadağ'daki fabrikaya giden Bakan Güler, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Güler, aldığı brifingin ardından patlamaya ilişkin açıklama yaparak, kendisinin Hatay'da hudut denetlemesi sırasında patlama bilgisini aldığını ve denetleme faaliyetlerini yarıda keserek derhal Ankara'ya döndüğünü belirtti.