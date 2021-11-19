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Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır - Son Dakika

Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır

19.11.2021 11:18

Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır" "Tüp patlaması olduğu kesinleşti" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de patlama meydana gelen binada incelemelerde bulundu.

Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır"

"Tüp patlaması olduğu kesinleşti"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de patlama meydana gelen binada incelemelerde bulundu. Yavaş, "4 yaralının durumu ağır maalesef. O patlamanın olduğu yerdeki yaralılar ağır. Çevredeki binalarda görünürde bir hasar yok" dedi.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama seslerinin duyan komşular polis, itfaiye, ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme KahtanUmutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Kahtan ve kızı Melek Kahtan ise yaşamını yitirdi. Vücutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, patlama yaşanan binayı inceledi. Yavaş, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Dün gece buradaki patlama ihbarı üzerine buradaki iftaiye ekiplerimiz hemen 2 dakika içerisinde orada olmuşlar. Binanın arka tarafında kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğalgaz zannediliyor ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir aile. Baba ve en küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk. Onun da durumu ağır. İçeride başka kimse yok. Köpekli aramalar yapılmış. Eski bir bina. Arkadaşlarımız Keçiören Belediyemiz ile birlikte incelemelerini sürdürüyorlar. Biraz sonra enkazı kaldırmaya başlayacaklar" diye konuştu.

"4 yaralının durumu ağır. Çevre binalarda görünürde hasar yok"

Yavaş, yaralılar ve bina durumu hakkında şunları söyledi:

"4 yaralının durumu ağır maalesef. O patlamanın olduğu yerdeki yaralılar ağır. Çevredeki binalarda görünürde bir hasar yok ama arkadaşlarımız Keçiören ve Büyükşehir'in teknik ekipleri inceleme yapıyorlar. Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Doğalgaz hattı aboneliği var görünüyor ancak abone olan aile zaten tesadüfen yokmuş burada. Ankara dışındalarmış. Ama o aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Bina kaldırılacak. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında".

Olayla ilgili geniş çaplı incelemeler devam ederken, patlamanın olduğu bina ve çevresinde çalışmalar devam ediyor.

Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır
Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır
Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır
Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır

Mansur Yavaş, İtfaiye, Patlama, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki patlamada yaralanan 4 kişinin durumu ağır - Son Dakika


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