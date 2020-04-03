Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali - Son Dakika
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Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali

6 saat önce

Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlaliANKARA'nın Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarıyla ilgi azalsa da alışveriş sırasında tezgahların önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarıyla ilgi azalsa da alışveriş sırasında tezgahların önünde zaman zaman yoğunluk oluştu. Tezgahlar arasındaki 3 metre kuralının da yer yer ihlal edilmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelgede, pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olacağı, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek, poşetlenmesi ve satışının yapılmasının sağlanacağı belirtildi. Pazar giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacağı ve zabıta memurlarının pazarda sürekli denetim yapacağı kaydedildi.

Keçiören ilçesinde kurulan pazarda, genelgede belirtilen kuralların büyük bölümüne uyulmadığı görüldü. Özellikle tezgahlar arasındaki mesafede 3 metre kuralının ihlal edildiği gözlendi. Giriş ve çıkışta kontrol noktası oluşturulmayan pazarda, esnafın ise hijyen kurallarına uymaya çalıştığı görüldü.

'MASKE VE ELDİVEN TAKIYORUZ'

Salgının yayılmasına karşı 'evde kal' çağrılarının ardından halkın pazara olan ilgisi azalsa da alışveriş sırasında tezgahların önünde zaman zaman yoğunluk oluştu. Alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Pazarcı esnafından Orhan Kum, salgın nedeniyle satışların düştüğünü söyleyerek, "Saat 18.00'e kadar satış yapmamıza izin veriliyor. Ancak öğlen oldu, daha bir şey satamadık. Meyve ve sebze fiyatlarımız uygun hatta kolonyadan daha ucuz. Tedbir olarak ise tezgah arasındaki mesafeleri uzak tutuyoruz. Müşteriye seçme hakkı vermiyoruz. Bizler eldiven zaten takıyorduk şimdi de ekstra maske takıyoruz" dedi.

Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali

İçişleri Bakanlığı, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:33 Kaynak: DHA

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