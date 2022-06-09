Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor

09.06.2022 14:54

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı alanda çalışmalar devam ediyor.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı alanda çalışmalar devam ediyor.

Başkentte dün etkili olan sağanağın ardından Birlik Mahallesi 408. Sokak'taki 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Bu sırada park halindeki 3 otomobil, istinat duvarının altında kaldı.

Çökme nedeniyle 408 ve 410'uncu sokaklar trafiğe kapatılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, çöken istinat duvarı ve çevresinde inceleme başlattı.

Yaklaşık 32 dairenin bulunduğu 4 katlı 4 apartman ile bir gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Apartmanların çevresinde olası tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildi.

Çökmeyle birlikte toprak altında kalan apartman sakinlerine ait 3 otomobilin kurtarılması için çalışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi de vatandaşlara çorba ve içecek ikramında bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Hasar Tespit Ekibi (UHTE) "JeoRadar" adı verilen teknik cihazla bölgede riskin devam edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.

Olay anını anlattılar

Mahalle sakini Emre Ereşer, boşaltılan apartmanlardan birindeki dairede ikamet ettiğini belirterek olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Akşam saatlerinde evimizde otururken aninden büyük bir gürültü duyduk, bomba patladı sandık. Hatta başımızı koruduk psikolojik olarak korunma pozisyonu aldık. Daha sonra gök gürültüsü olabileceğini düşündük. Camdan baktığımızda arka bahçedeki duvarın alt bahçeye doğru çöktüğünü fark ettik. Komşular ile koşarak hemen evlerimizi tahliye ettik. Şu saate kadar da evlerimize girmedik. Dün geceyi kardeşimin evinde geçirdim, görevliler hala girmemizin riskli olduğunu söylüyor, bekliyoruz."

Ereşer, çökmeye, yan taraftaki gecekondunun bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvenin sulanması için açılan kanalda zamanla biriken suyun da neden olabileceğini belirtti.

Çıkan yüksek ses sonrası uzun süre korna sesi duyduklarını aktaran Ereşer, daha sonra bunun toprak yığılmasının verdiği basınçla kornası takılan ve park halindeki otomobillere ait olduğunu, araçların heyelanla kayan toprağın altında kaldığını fark ettiklerini ama net şekilde göremediklerini kaydetti.

İstinat duvarı çöken apartmanın yanındaki binanın sakinlerinden Oğuz Demirel, olay yaşandığında dışarıda olduklarını, saat 21.00 sıralarında evlerine geldiklerini anlattı. Demirel, "Bizim ikamet ettiğimiz binada bir sıkıntı tespit edilmediği için boşaltılmadı ama yan binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Komşularımızın bir kısmı akrabalarına gitti, imkanı olmayanları misafir edebileceğimizi söyledik ama gerek kalmadığı söylendi." dedi.

Olaya kuvvetli yağışın neden olduğunu düşündüklerini belirten Demirel, bölgede daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını, kendilerinin de şaşkın olduğunu kaydetti.

Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor
Sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor

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Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan araçlar Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan araçlar
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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