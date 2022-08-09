Ankara'daki Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Pandemi Açıklaması: "Acil Önlem Planları Uygulamaya Geçilmelidir"

Ankara'daki sağlık emek-meslek örgütleri, Covid-19 vakalarındaki artışla ilgili "Hastanelerde covid servisleri ve poliklinikleri tekrar açılmalı. Kapalı ortamlarda ve kalabalık olan açık ortamlarda maske kullanımına devam edilmeli. HES kodu uygulaması tekrar başlatılmalı. Etkin filyasyon ve izolasyon uygulanmalı. Aşı kampanyalarıyla aşılamaya hız verilmeli, hatırlatma dozları etkili aşılarla yapılmalı. 5-11 yaş grubu aşılama programına dahil edilmelidir. Acil önlem planları uygulamaya geçilmelidir" açıklaması yaptı.

Ankara'daki sağlık emek-meslek örgütleri, bugün Ankara Tabip Odası'nda "Pandemi Sürüyor, Bakanlık Seyrediyor" başlıklı ortak bir açıklama yaptı. Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği açıklamaya imza koydu.

Açıklamanın giriş konuşmasını yapan SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ PANDEMİYE İLİŞKİN SÜRECİ BAKANIN TWEET ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI"

"Pandeminin üçüncü yılında 100 yıllık Sağlık Bakanlığı pandemi ile mücadele edemediği gibi halkın doğru bilgiye ulaşmasında da şeffaf bir pandemi yönetimini ortaya koyamamış durumda. Toplumun tüm kesimleri pandemiye ilişkin süreci Bakanın tweet üzerinden yaptığı paylaşımlarla öğrenmek zorunda kaldı. Bugüne kadar Ankara yereli sağlık emek ve meslek örgütleri olarak Bakanlığımızın üstlenmesi gereken misyonu üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz."

Ortak açıklamayı imzacı tüm sağlık emek-meslek örgütleri adına ATO Genel Sekreteri Mine Coşkun okudu. Test sayısının çok az olmasına rağmen haftalık Covid-19 tablosunda ölüm sayılarının yüksek seyrettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"RESMİ RAKAMLARA GÖRE ÖNCEKİ HAFTAYLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA VEFAT SAYISI 157'DEN 337'YE ÇIKMIŞ DURUMDADIR"

"Covid-19 pandemisinde her altı ayda bir yeni bir varyant öncekinden daha hızlı ve daha kolay bulaşır halde çok hızlı şekilde yayılırken, mayıs ayından bu yana ülkemizde tüm önlemler kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığı, günlük verileri 30 Mayıs'tan sonra haftalık olarak açıklamaya başlamış ve şu anda test sayısı çok az olmasına rağmen haftalık vefat sayısı çok yüksek seyretmektedir. Resmi rakamlara göre önceki haftayla karşılaştırıldığında vefat sayısı 157'den 337'ye çıkmış durumdadır.

"GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMAMASI NEDENİYLE ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERİN SAYISI ARTMAKTADIR"

Sağlık emek meslek örgütlerinin, bilim insanlarının tüm uyarı ve önerilerine rağmen, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle önlenebilir ölümlerin sayısı artmaktadır. Bahar aylarıyla birlikte pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi, yaz aylarındaki turizm hareketliliği ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle özellikle son bir aydır Türkiye'de Covid-19 vakaları hızla artışa geçmiştir. Yine yaz mevsimi başında Sağlık Bakanlığı, kendi verilerine göre günlük vaka sayısının binin altına düştüğünü söyleyerek, sağlık kuruluşları hariç tüm ortamlarda maske zorunluluğundan vazgeçildiğini duyurdu. Maske ve mesafe uyarılarının yeterince yapılmaması, aşılama çalışmalarında gerileme, HES kodu uygulamasının sonlandırılması ve salgının bittiği anlamına gelebilecek mesajlar verilmesi toplumda salgın ile ilgili rehavet oluşturmuştur.

"VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANMIŞKEN HERHANGİ BİR EK ÖNLEM ALMAMAKTA, ADETA SALGINLA MÜCADELE ETMEYİ BIRAKMIŞTIR"

Son birkaç haftadır yapılan testlerde Covid-19 pozitifliği yüzde 50'ye kadar çıkarak -resmi verilere göre bile- 10 kat artmış durumdadır. Günlük vaka sayısı binin altına düşünce maske zorunluluğunu kaldıran Bakanlık, vaka sayısı 60 bine dayanmışken herhangi bir ek önlem almamakta, adeta salgınla mücadele etmeyi bırakmıştır. Toplumun tümünü ilgilendiren salgın konusunda vatandaşlarımızın gerçekleri öğrenme hakkı vardır. Vaka ve ölümlerin yaş, cinsiyet, meslek, il vb. düzeyinde şeffaf ve doğru bir şekilde açıklaması yapılmalıdır.

"ANKARA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 3 BİN 750 İLE 4 BİN 250 ARALIĞINDA SEYRETMEKTEDİR"

Salgının ilk döneminde kronik hastalara ilaçlarını eczanelerden reçetesiz almaları için verilen raporların da haziran ayı itibarıyla bitmesiyle pek çok hastanın reçete yazdırmak için Aile Sağlığı merkezlerine gitmesi, vaka sayısının arttığı bu dönemde, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların bulaş riskini artırmaktadır. Pandemi ile mücadelede de kriterleri, hastane doluluk oranı, fabrikaların üretim seviyesi ve turizm gelirlerine göre belirleyen iktidarın, önceliği halk sağlığına vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. İlimizin 2021 yılının 06-13 Ağustos arası günlük vaka sayısı bin 600 civarındayken bugün Ankara'da günlük vaka sayısı 3 bin 750 ile 4 bin 250 aralığında seyretmektedir.

"SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE RANDEVU SORUNU VE ARTAN COVID-19 VAKALARI NEDENİYLE ACİL MUAYENE ORANI ARTMAKTADIR"

Sağlığa erişim sorunu ve yoksulluk gün geçtikçe artmaktadır. Yine artan Covid-19 vakaları nedeniyle hastanelerden poliklinik randevusu alınamamaktadır. Ankara'da kamu hastanelerinde bin 550 ile bin 600 aralığında erişkin yoğun bakım yatağı bulunmakta olup son aylarda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 87'nin üstündedir. Son dönem Sağlık Bakanlığı hastanelerinde randevu sorunu ve artan Covid-19 vakaları nedeniyle acil muayene oranı artmaktadır. İlimizde Sağlık Bakanlığı'na yapılan her 100 başvurunun 30'u acil servislere yapılmaktadır.

"KAPALI ORTAMLARDA VE KALABALIK OLAN AÇIK ORTAMLARDA MASKE KULLANIMINA DEVAM EDİLMELİ"

Bu koşullarda; sağlık merkezlerine yönelik yoğunluğu azaltıcı tedbirler alınmalı. Hastanelerde covid servisleri ve poliklinikleri tekrar açılmalı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yoğunluğu ve riski azaltmak için raporlu ilaçlar doğrudan eczanelerden alınmalı, raporlar pandemi bitimine kadar uzatılmalı. İzolasyona alınan hastaların karantina raporları müdürlüklerce düzenlenmeli, toplum için covid bulaşı riski oluşturan hastaların sağlık kuruluşlarına rapor talebiyle başvuruları engellenmeli. Kapalı ortamlarda ve kalabalık olan açık ortamlarda maske kullanımına devam edilmeli. Toplu taşıma, AVM, hastane gibi kapalı ortamlarda ücretsiz maske dağıtımı sağlanmalı. HES kodu uygulaması tekrar başlatılmalı. Etkin filyasyon ve izolasyon uygulanmalı.

"PANDEMİ SÜRÜYOR BAKANLIK SEYREDİYOR. ACİL ÖNLEM PLANLARI UYGULAMAYA GEÇİLMELİDİR"

Aşı kampanyalarıyla aşılamaya hız verilmeli, hatırlatma dozları etkili aşılarla yapılmalı. Eylül ayında açılacak olan okullara yönelik tedbirler gecikmeden uygulanmalı, 5-11 yaş grubu aşılama programına dahil edilmelidir. İlimizin sağlık alt yapısı güçlendirilmeli, sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil eden yetersiz sağlık emekçisi istihdamı sorunu çözülmeli, sağlık emekçisi sayısı arttırılmalı. Sağlık hizmetlerin niteliğini etkileyen ve sağlık emekçilerinin motivasyonuna zarar veren başta şiddet ve özlük hakları olmak üzere sorunlarımız çözülmeli. İlimizde açılacak Etlik Şehir Hastanesi için 5 kamu hastanesinin kapatılması planlanmaktadır. Bu durum, sağlığa erişimi daha da zorlaştıracağından, kamu hastanelerinin kapatılmasından vazgeçilmelidir. Sonuç olarak pandemi sürüyor, bakanlık seyrediyor. Acil önlem planları uygulamaya geçilmelidir."