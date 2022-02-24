Ankara'daki sağlık meslek örgütlerinden sağlık çalışanlarına şiddete tepki - Son Dakika
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Ankara'daki sağlık meslek örgütlerinden sağlık çalışanlarına şiddete tepki

24.02.2022 14:51
Ankara'daki sağlık meslek örgütlerinden sağlık çalışanlarına şiddete tepki

Ankara'daki sağlık meslek ve emek örgütleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, sağlıkta şiddete karşı alınan tedbirlerin artırılmasını talep etti.

Ankara'daki sağlık meslek ve emek örgütleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, sağlıkta şiddete karşı alınan tedbirlerin artırılmasını talep etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Ek Binası önünde toplanan çeşitli sağlık meslek ve emek örgütlerinin mensupları, sloganlarla sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Burada basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Başkanı Nazan Karacabey, "Şiddetin derecelendirilmesi onu yok etmez. İş yerlerimizde herhangi birimize yönelen en ufak şiddeti her birimize yapılmış sayıyoruz." dedi.

Ankara Hastanesinde art arda iki günde, iki hekimin sözlü ve fiili şiddete maruz kaldığını belirten Karacabey, "8 Mart'a giderken bakım emeğinin, eğitim emeğinin, evlerde görünmeyen emeğin sahibi kadınlar, kadın sağlık emekçileri, en çok da biz gücümüze inanalım." diye konuştu.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu ise sağlıkta şiddetin bu kez Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Polikliniğinde yaşandığını dile getirerek, "Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin, hastasına ilaç yazmak için rapor talep ettiği için defalarca darp edildi. Bir hekimin kafasını yerlere vurduracak kadar yükselen şiddetin bir açıklaması olamaz." şeklinde konuştu.

Topçuoğlu, sağlıkta şiddetin engellenmesi için etkin bir yasa ve tedbirler beklediklerini dile getirerek, sağlıkta şiddete seyirci kalınmaması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgını döneminde, hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan ve bir acil durum yönetim aracı olan beyaz kodun bildiriminde büyük artış yaşandığını belirten Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddetin en fazla karşımıza çıktığı yerlerden birisi de acil servisler. 600 milyon civarındaki poliklinik başvurusunun yaklaşık 150 milyonu acil servislerdedir. Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu'na göre, acil tıp uzmanlarının hemen hemen tamamı meslek yaşantıları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmıştır; yüzde 38'i 10 kez ve üzerinde şiddete uğramıştır. Sağlıkta şiddeti tırmandıran faktörlerin biri de hukuksuzluk ve cezasızlıktır. Pek çok saldırgan mahkemeler tarafından serbest bırakılıyor veya çok düşük para cezalarına çarptırılıyor. Cezasızlık şiddeti arttırıyor."

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karacabey, Ankara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki sağlık meslek örgütlerinden sağlık çalışanlarına şiddete tepki - Son Dakika


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