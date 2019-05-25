Ankara'daki Sakaryalılar iftarda buluştu

Ankara'daki Sakaryalılar, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ankara'daki Sakaryalılar, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sakaryalılar Vakfı Yönetim Kurulu tarafından bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, Ankara'da yaşayan Sakaryalı siyasiler, iş adamları, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İftar yemeğinin ardından, Sakaryalılar Vakfı Başkanı İrfan Çelik, yaptığı konuşmada, çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra vakfın yaptığı etkinliklere destek verenlere birer teşekkür plaketi takdim etti.

Gecede, aralarında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Basın ve Medya Tanıtımından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu'nun da bulunduğu birçok kişiye teşekkür plaketi verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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