Son Dakika Haberleri: Ankara'daki Sefireler Kahve Etkinliğinde Buluştu

Ankara'daki Sefireler Kahve Etkinliğinde Buluştu

28 dakika önce

Türkiye'deki büyükelçilerin eşleri, "Nisan, Yabancı Misyon Şef Eşleri (SHOM) Kahve Sabahı" adı altında Ankara'da düzenlenen kahve etkinliğinde bir araya geldi.

Ankara'daki Sefireler Kahve Etkinliğinde Buluştu, System.String[]
Türkiye'deki büyükelçilerin eşleri, "Nisan, Yabancı Misyon Şef Eşleri (SHOM) Kahve Sabahı" adı altında Ankara'da düzenlenen kahve etkinliğinde bir araya geldi.


Bu ay ev sahipliğini Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı programa Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile eşi Tetiana Sybiha, SHOM ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri ile çok sayıda diplomatik misyon şefinin eşi katıldı.


Büyükelçi Sybiha, kendisinin de bu etkinlikte misafir olduğunu ifade ederek, "Sizler hanımlar olarak harikasınız. Ülkelerimizi nasıl temsil etmemiz konusunda çok iyi birer örneksiniz. Buluşma aktiviteleriniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ukrayna Yemek Günleri etkinliğinin devam ettiğini hatırlatan Sybiha, tüm sefireleri Ukrayna mutfağını denemeye davet etti.

Etkinliğin ev sahibi Tetiana Sybiha, programa katılan tüm konuklara teşekkür ederek, nisan ayı boyunca Ukrayna Büyükelçiliği tarafından Ankara'da düzenlenecek etkinlikleri hatırlattı.

Ukrayna'nın tarihi ve kültürel yönden tanıtımını içeren bir video gösteriminin de yapıldığı etkinlikte, Ukrayna Derneği Başkanı Yuliya Biletska, Ukrayna kültürünü ve dilini yaymak için Türkiye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, Ukraynalı dansçıların gösterisi ve Ukrayna opera sanatçısı Olena Şimşek'in mini konseriyle sürdü.


Bu arada, Ukrayna Yemek Günleri kapsamında Türkiye'de bulunan Ukraynalı şef İurii Kovryzhenko de büyükelçi eşlerine Ukrayna mutfağıyla ilgili sunum yaparak Ukrayna'ya özgü "Meyveli Börek" ikram etti.


Program, davetlilere kahvenin yanı sıra Türk ve Ukrayna mutfağından ikramlarla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:31 Kaynak: AA

Şef, Türkiye, Ukrayna, Ankara, Güncel
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