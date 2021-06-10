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Ankara'daki sefirelerden nakışlı resim sergisi - Son Dakika

Ankara'daki sefirelerden nakışlı resim sergisi

10.06.2021 13:52
Ankara'daki sefirelerden nakışlı resim sergisi, System.String[]

Türkiye'deki bazı büyükelçilerin eşleri tarafından yapılan nakışlı resimlerin yer aldığı sergi, başkent Ankara'da açıldı.

Türkiye'deki bazı büyükelçilerin eşleri tarafından yapılan nakışlı resimlerin yer aldığı sergi, başkent Ankara'da açıldı.

Büyükelçi eşlerinin Nakış Kulübü tarafından Ankara Atakule Botanik Kat'ta düzenlenen açılışa, sefireler ve birçok davetli katıldı. Sergide, Kuveyt, Kazakistan, Filistin, Fas, Cibuti, Vietnam, Kongo, Kırgızistan, Ukrayna ve Güney Sudan büyükelçilerinin eşleri tarafından yapılan eserler yer alıyor.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'un eşi Gülbanu Syrgabayeva, açılışta yaptığı konuşmada, Nakış Kulübünün 2017'de büyükelçi eşlerinin girişimiyle oluşturulduğunu, kulübe farklı ülkelerden 27 büyükelçi eşinin üye olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ve yeni atamalardan dolayı birçok kulüp üyesinin farklı ülkelerde bulunduğunu belirten Syrgabayeva, "Bugün sergimizde 10 ülkeden büyükelçi eşlerinin 75'ten fazla tamamlanmış eserini sunuyoruz." dedi.

Syrgabayeva, sergide ipek kurdeleler ve çeşitli malzemeler kullanılarak eserlerin ortaya çıkarıldığını, bu eserlerin el emeği, göz nuru olduğunu kaydetti.

Nakış sanatını Türkiye'de öğrendiklerini belirten Syrgabayeva, "Bu sanatı öğrenen tüm büyükelçi hanımları, gittikleri her yerde gururla ve övgüyle Türkiye'deki kazanımlarından bahsedecektir." ifadelerini kullandı.

Sergide işlenmiş Ukrayna haritasını ve Uluslararası GLOW ART sanat projesi kapsamında oluşturulan işlenmiş QR kodu sergisi de yer aldı.

Sanatseverler, QR kodlarını telefonlarına okutarak Ukrayna şarkılarına, halk oyunlarına ve tarihte önemli olan icatlarına erişebilirler.

Sergi, 12 Haziran'a kadar Atakule Botanik Kat'ta sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.

Büyükelçi, Ukrayna, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki sefirelerden nakışlı resim sergisi - Son Dakika


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