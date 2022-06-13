Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

13.06.2022 17:56

Ankara'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. 2 gündür devam arama çalışmaları sonucunda kayıp olan 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce sele kapılan 2 kişi ve elektrik akımına kapılan 1 kişi de yaşamını yitirmişti.

Türkiye'de günlerdir etkili olan sağanak yağışlar başta Ankara olmak üzere pek çok ilde sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Son bir haftadır süren şiddetli yağış nedeniyle Başkent'te 2 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, 1 kişi de elektrik akımına kapılarak can verdi. Öte yandan kayıp olan bir kişi için ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyordu.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

2 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Gök isimli kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ulaştı.

Son Dakika: Ankara'daki selin bilançosu ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

ARAMA ÇALIŞMALARINA 350 PERSONEL KATILDI

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Ankara'daki selin bilançosu ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
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Türkiye, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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