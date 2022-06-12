Kemal Kılıçdaroğlu, İlkay Yiğit'in ailesine başsağlığı dileklerini cenazede bir kez daha iletti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'daki Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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