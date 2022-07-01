Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş

01.07.2022 18:38

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yaşanan selde su basan evinde boğulan 20 yaşındaki Busenur Doğanay, son yolculuğuna uğurlandı. Busenur Doğanay'ın, kuzeninin düğününe gitmek için annesiyle birlikte kuaföre gittiği; ancak düğmesi kopan elbisesini değiştirmek için eve geri döndüğü sırada sele yakalandığı ortaya çıktı. Busenur Doğanay'ın, yokuştan bir anda binaya giren sel sularında boğulduğu öğrenildi.

Keçiören'de dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Umut Apartmanı'nı da su bastı. 4 katlı binanın giriş ve alt katlarındaki daireler, suyla doldu. Eksi 1'inci katta annesi Figen Y. ile birlikte yaşayan Busenur Doğanay, suyla dolan evinde mahsur kaldı.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Dalgıçlar, Busenur'un kaldığı evin kapısını, su seviyesi yükseldiği için açamadı. Bunun üzerine pencere camı kırılarak içeri girildi. Bir taraftan da suyun tahliyesi yapıldı. Çalışmalar sonucu Busenur Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da can veren Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

ANNESİ "BENİ BIRAKIP GİDECEK MİSİN" DİYE AĞLADI

Busenur Doğanay için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda kişi katıldı. Anne Figen Y., kızının tabutu başında, "Beni bırakıp gidecek misin sen?" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Busenur Doğanay'ın babası Hüseyin Doğanay taziyeleri kabul etti. Busenur Doğanay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da can veren Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

YOKUŞTAN BİNAYA GİREN SULARA KAPILMIŞ

Kızı ile birlikte yaşayan Figen Y.'nin, yaklaşık 2 ay önce evini satıp, Umut Apartmanı'ndan eksi 1'deki daireyi kiraladığı öğrenildi. Busenur Doğanay'ın, kuzeninin düğününe gitmek için annesiyle birlikte kuaföre gittiği; ancak düğmesi kopan elbisesini değiştirmek için eve geri döndüğü sırada sele yakalandığı ortaya çıktı. Busenur Doğanay'ın, yokuştan bir anda binaya giren sel sularında boğulduğu öğrenildi.

Ankara'da can veren Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

"YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYDUK"

Görgü tanığı Filiz Ceylan, Busenur'u kurtarmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Koştuk, kapıyı açmaya çalıştık. Su seviyesi yarım metreydi; ama basınç yaptığı için kapılar açılmadı. Eğer su seviyesi öyle kalsaydı, kapı üstten kırılır çıkarılırdı. Bir anda su yükseldi, 1'inci kata çıktı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Busenur'un yardım çığlıklarını duyduk. 'Sakin ol, biz buradayız' dedim ama o sadece 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Kurtaramadık" diye konuştu.

Ankara'da can veren Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

"SU 3-4 DAKİKA İÇİNDE İNSAN BOYUNA ULAŞTI"

Ayşe Demirtaş da, "Su, dağlar gibi geldi üzerimize. Biz çantalarımızı alıp dışarı çıkmadan bina suyla doldu. Komşumuzun camları kırıldı, sonra gelinimize mesaj geldi. Busenur'un teyzesi 'Yeğenim orada kalmış abla kurtarın' dedi. Biz hemen erkeklere seslendik. Kapıyı kırmaya çalıştılar; ama yapamadılar. 3-4 dakika içinde su insan boyuna ulaştı. Busenur içeriden 'Ben buradayım, beni kurtarın' diye bağırdı" dedi.

Ankara'da can veren Busenur, elbisesini değiştirmek için eve döndüğünde sele yakalanmış

SU SEVİYESİ TAVANA KADAR YÜKSELMİŞ

Öte yandan Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiği evin içi görüntülendi. Busenur'un mahsur kaldığı oda ve evin diğer bölümlerinin harabe hali, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Su seviyesinin tavana kadar yükseldiği gözlendi.

YORUMLAR
500
Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı Başkentte sağanak etkili oldu (1) Başkentte sağanak etkili oldu (1)
Kaynak: DHA

Ankara, Umut, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement