Ankara'daki son 2 haftalık asayiş olaylarında 304 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşen asayiş olaylarında yaşanan gelişmeleri paylaştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 18 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bu ilçelerde 436 bin 133 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve yakalanan 2 bin 447 şahıstan 304'ünün tutuklandığı belirtilirken, 360 bin 593 otomobilin kontrol edildiği ve 22'sinin çalıntı olduğu tespit edildi. Uygulamalarda, 24 motosiklet, 24 modifiyeli araca ve 5 bin 676 şahsa Trafik Kanununa aykırılıktan dolayı Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. Uygulamalarda bulunan 5 bin 605 adet kaçak bandrolsüz sigara, 71 adet kurusıkı tabanca, 54 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatlı tabanca, 404 adet değişik çapta fişek, 20 adet belgesiz av tüfeği, 1 adet belgeli av tüfeği ile 31 adet kesici ve delici alete ise polis ekipleri tarafından el konuldu. - ANKARA