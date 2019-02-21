Ankara'daki Taciz İddiası

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer, Ankara
'daki bir eylemde gözaltına alınan Merve Demirel
'in taciz edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bu olayların takipçisiyiz." dedi.
Yüceer, beraberindeki CHP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencisi bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşananların olağan olmadığını belirtti.
Halkı ve kanunları korumakla yükümlü bir polis memurunun, Merve Demirel'i gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunduğunu savunan Yüceer, "Bunun görüntüleri de kamuoyuna, sosyal medyaya yansıdı. Açık şekilde elle cinsel saldırı var." diye konuştu.
İnsanlık onurunun çiğnenmesine yönelik bir tacizin söz konusu olduğunu söyleyen Yüceer, şöyle devam etti:
"Bu görüntülerin sosyal medyaya yansımasından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğünün konuyla ilgili özür dilemesi, Merve Demirel'in şahsında tüm kadınlardan af dilemesi gerekirken tam tersine Merve Demirel'in ailesi hakkındaki iddialar arka arkaya sıralandı. Yok 'babası şucuymuş, kardeşi şucuymuş' denilerek adeta olayın üstü örtülmeye çalışıldı."
Yüceer, durumu "yavuz hırsız ev sahibini bastırır olayı" olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun da konuya ilişkin, "Polisimi yedirtmem" üslubuyla açıklama yaptığını aktaran Yüceer, "Kimse kimseyi yemeye çalışmıyor." dedi.
Olayın 16 Şubat'ta yaşandığını ve kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Yüceer, "O günden bugüne yargıya intikal etti, 'Gereği yapılsın.' dedik ama asıl can yakıcı olan o günden sonraki süreç." ifadesini kullandı.
Olayın adil şekilde araştırılması, soruşturulması ve adaletin yerine gelmesini isteyen Yüceer, şunları kaydetti:
"Bir kez daha gördük ki Anayasa'da yazılan bütün haklar ihlal edilmiş. Tüm özgürlükler ayaklar altına alınmış. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bu olayların takipçisiyiz. Adı geçen polis memuru bir an önce açığa alınmalıdır. İçişleri Bakanı
ve Ankara Emniyet Müdürü istifa etmelidir."
"Bu suçlarda kasıt ya da taksir unsuru aranmaz"
CHP Denizli
Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
ise dün kendisi de bir hukukçu olan AK Parti
Grup Başkanvekili Özlem Zengin
'in, parlamentoda konuşması sırasında "İş yargıya intikal etmiştir. Yargı bu işin taksirle mi yoksa kasıtla mı olduğunu inceleyecektir" şeklinde talihsiz ve bir hukukçu kimliğiyle bağdaşmayan bir açıklamada bulunduğunu söyledi.
Türk Ceza Kanunu'nda vücut bütünlüğünün ihlali olarak düzenlenen cinsel saldırı suçlarında taksir gibi bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, bu suçlarda kasıt ya da taksir unsurlarının aranmadığını anımsatan Karaca, "Bu suçlarda tek hafifletici sebep 15 yaşından büyükse rıza şartı aranır. Vücut bütünlüğünün ihlaline dönük her türlü suç kasıtla işlenmiş kabul edilir." diye konuştu.
Karaca, CHP'li kadın ve erkek milletvekilleri olarak cinsel saldırıya ilişkin suçun takipçisi olacaklarını, saldırıya uğrayan kadının yanında olduklarını belirtti.