Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen zanlı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen zanlı... - Son Dakika

Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen zanlı...

6 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da gözaltına alındı.

Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen zanlı..., System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu E.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde şafak vaktinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayisine 29 Ekim'de EYP ile saldırı düzenlenmişti. İçinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine maske takıp topallayarak hasta taklidi yapan A.B'nin bıraktığı, yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra da infilak ettirdiği belirlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen zanlılar A.B. ile M.S, M.Ş. ve Z.S, aynı ilçedeki bir hücre evinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ankara'da iki, Hatay, Adana ve Bursa'da birer zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden A.B'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklanmıştı.

29 Ekim, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz
Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
17:34 Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye/ ek fotoğraf - Son Dakika
17:34 Mobilya atölyesinde yangın -2 - Son Dakika
17:33 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Son Dakika
17:33 Mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
17:28 Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi - Son Dakika
17:19 Son Dakika: İran'dan Türkiye'ye giren terörist HDP'li ilçe başkanı ile yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:34:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen zanlı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]