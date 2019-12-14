Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı nedeniyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı nedeniyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı nedeniyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı

6 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara'daki tekel bayisine yönelik terör saldırısı nedeniyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Suriye uyruklu şüpheli E.K, Bursa Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay


Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayisine 29 Ekim'de EYP ile saldırı düzenlenmişti. İçinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine A.B'nin bıraktığı, yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra da infilak ettirdiği belirlenmişti.


Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen zanlılar A.B. ile M.S, M.Ş. ve Z.S, aynı ilçedeki bir hücre evinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ankara'da iki, Hatay, Adana ve Bursa'da birer zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden A.B'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklanmıştı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yıldırım ilçesinde 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda ise zanlılarla irtibatlı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu E.K. gözaltına alınmıştı.

Yenimahalle, 29 Ekim, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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