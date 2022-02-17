Ankara'daki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman kabri başında anıldı - Son Dakika

Ankara'da 2016'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman, Çankırı'daki kabri başında anıldı.

Sarıbaba Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Ayşe Akman, gazetecilere, oğlunu çok özlediğini söyleyerek, "Başkanımızdan da Allah razı olsun. Komutanlarımız, başkanlarımız, büyüklerimiz yanımızda. Allah razı olsun hepsinden." dedi.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Teke de tüm şehitler için hatim okunduğunu söyledi.

Hiçbir şehidi unutmadıklarını vurgulayan Teke, "Her zaman dediğimiz gibi bugün de aynısını tekrarlıyoruz. Terörü lanetliyoruz. Kimler destek oluyorsa Allah bin belalarını versin istiyoruz. Bu tip acılar yaşamak istemesek de bu ülkede yaşanıyor, yaşanmaya da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anma törenine, şehit Akman'ın ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Garnizon Komutan Vekili Albay Bülent Uysal ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında işçi olarak çalışan Cumali Akman'ın da bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştı.