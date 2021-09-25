trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Başkentte bulvar üzerinde bakım onarım çalışması yapan belediye işçilerine otomobilin çarpması sonucu, bir işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent estetiği ekibi, refüjde bakım onarım çalışması yapmak için 06 EG 1396 plakalı kamyonetle Ankara Bulvarı'nda Atatürk Orman Çiftliği Köprülü Kavşağı yakınına geldi.

Yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekmek için gerekli uyarı işaretlerini yola yerleştiren belediye işçileri, daha sonra çalışmaya başladı.

Bu sırada 25 yaşındaki İsmail Kaanhan Aydoğan'ın kullandığı 06 EU 4201 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete ve işçilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, işçilerden 38 yaşındaki Enes Sakarya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan işçiler 29 yaşındaki Salih Çınar ve 44 yaşındaki Serdar Doğan ile otomobil sürücüsü Aydoğan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Sürücü Aydoğan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın cenazesi, mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak hastane morguna götürüldü.