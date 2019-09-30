Ankara'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 4 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından, bugün Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili açıklama yapıldı. Özel halk otobüsünün yolcu durağına girdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün ilimiz Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. Kaza ile ilgili teknik ve adli inceleme/soruşturma ayrıca yürütülmektedir" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)