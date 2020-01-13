Ankara'daki tren kazası davasında sanık savunmaları alınıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki tren kazası davasında sanık savunmaları alınıyor - Son Dakika

Ankara'daki tren kazası davasında sanık savunmaları alınıyor

6 saat önce

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanık Emin Ercan Erbey, "Treninin hareket etmesi için rutin işlemleri yaptık. Bana 'makas yapıldı' dendiği an, o makas benim için yapılmıştır.

Ankara'daki tren kazası davasında sanık savunmaları alınıyor, System.String[]

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin davada savunma yapan tutuklu sanık Emin Ercan Erbey, "Treninin hareket etmesi için rutin işlemleri yaptık. Bana 'makas yapıldı' dendiği an, o makas benim için yapılmıştır. Benim görme şansım yok" diyerek suçlamaları reddetti.


Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmış, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay tarihinde trafik kontrolörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emin Ercan Erbey, mahkemede yaptığı savunmada kazaya karışan 06.30 treninin hareket etmesi için rutin işlemleri yaptıklarını söyledi. Oturduğu yerde makasın konumunu görmesinin mümkün olmadığını belirten Erbey, "Bana 'makas yapıldı' dendiği an, o makas benim için yapılmıştır. Benim görme şansım yok. 11 ay boyunca ne yaptıysam aynı işi yaptım. 11 ay boyunca 'benim kusurum ne?' diye kendime sordum. Ben cidden kendimi beraat ettirdim. Yargılama sonucunda da inşallah beraatım olacaktır. Ancak benim hatam varsa verilecek her cezaya canı gönülden razıyım" diye konuştu.


Tutuksuz sanık Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ise, 2006 tarihinden itibaren Ankara'da görev yaptığını, bu görevin çoğunluğunu daire müdür yardımcısı sıfatıyla sürdürdüğünü söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Oğuz, olay günü nöbetçi olmadığını, kazanın gerçekleştiği saatlerde evinde istirahatte olduğunu kaydetti. Davanın tutuklu sanığı tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın Ankara'da göreve başladığı tarihte manevraların garın doğusundan yapıldığını, batısında da tren teşkil görevlisinin bulunduğunu söyleyen Oğuz, Yıldırım'ın her iki bölgeyi de gezdiğini ifade etti. Yıldırım'ın 5 gün boyunca refakatçi olarak görev yaptığını öne süren Oğuz, "Personele gerekli eğitimler verildi. Biz 30 yıllık makasçıya makas kullanmasını öğretmeyiz. Bu kişi Türkiye'nin birçok yerinde çalışmış tecrübeli bir kişi. Osman Yıldırım, o gün tek başına çalışacağını biliyordu. İlave personel vermek benim yetkimde değil ancak daha önce ilave personel talebinde bulundum. Kazanın oluşumunda doğrudan veya dolaylı bir kusurum yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.


Tutuksuz sanık Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna da, sanık Yıldırım'a makası nasıl kullanacağını öğrettiğini savundu. Makasın kullanılmasının zor bir şey olmadığını belirten Tuna, "Bu aslında basit bir mekanizma" şeklinde konuştu.


Dava sanık savunmalarıyla devam ediyor. - ANKARA

Yüksek Hızlı Tren, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
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