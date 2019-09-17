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Ankara'daki üçlü zirve iran basınında

51 dakika önce

Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanlarının Ankara'da gerçekleştirdiği 'Suriye' zirvesi İran basınında "Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne tüm ülkelerin saygı duyması gerektiği" ifadeleriyle yer aldı.

Ankara'daki üçlü zirve iran basınında, System.String[]

Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanlarının Ankara'da gerçekleştirdiği 'Suriye' zirvesi İran basınında "Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne tüm ülkelerin saygı duyması gerektiği" ifadeleriyle yer aldı.

İran haber ajansı IRNA, Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanlarının Ankara'da gerçekleştirdiği zirveyle ilgili haberinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne tüm ülkelerin saygı duyması gerektiği" sözlerine yer verdi.

İran haber kanalı Press TV zirveye dair Ruhani'nin "ABD'nin yasadışı varlığı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verirken, ISNA haber ajansı 'Astana Garantör Devletleri'nden ortak Suriye bildirisi' başlığına yer verdi. ISNA zirveye dair haberinde, devlet başkanlarının ortak bildiride, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duydukları ve Suriye toprakları içerisinde terörle mücadele bahanesiyle gayri meşru özerklik girişimleri de dahil olmak üzere yeni gerçeklikler yaratma konusundaki her türlü çabayı reddettiği ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
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