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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı

17.01.2022 12:19
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı

Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 288 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 288 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 3-9 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram sentetik kannabinoid ve 6 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 288 zanlıdan 34'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı - Son Dakika
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