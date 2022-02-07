Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 219 şüpheliden 35'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 31 Ocak-6 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 470 gram eroin ve 340 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 219 zanlıdan 35'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında geçen hafta 35 kişi tutuklandı - Son Dakika